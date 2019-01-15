16 Ocak İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Hangi illerde okular tatil?

Olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesiyle birlikte çoğu ilden kar tatili haberleri geliyor. Öğrenciler ve veliler 16 Ocak yarın okullar tatil mi? Ankara ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi diye araştırma yapıyor? 16 Ocak pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? İşte 16 Ocak kar tatili olan iller..

YARIN İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 16 OCAK

Olumsuz hava koşullarının devam etmesiyle birlikte kar tatili haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Hem kar ile hem de okulların tatil haberi ile sevinen öğrenciler kara ve tatile doymuyor. Öğrenciler ve veliler 16 Ocak yarın İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? gibi internetten araştırmalar yapıyor...

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Açıklama gelene kadar İstanbul ve Ankara illerinde eğitim öğretime devam edilecek. İstanbul ve Ankara Valiliğinden herhangi bir açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli, Muğla, Antalya, Doğu Akdeniz’de (Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı'nın batı kesimleri, Ankara’nın kuzey ilçeleri, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Ege ve Marmara bölgeleri ile Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat), Akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinde zamanla Batı Akdeniz'de gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz'de yönünün kuzeybatıya dönmesi beklenen fırtınanın Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman 100 km/saatin üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE 16 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER...

BİNGÖL

Bingöl’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak’ta tatil edildiği duyuruldu.

Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir” diye konuştu.

BİTLİS

Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUŞ

Muş’ta merkez ve Hasköy ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklendiği belirtildi.

Eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

BİLECİK

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.