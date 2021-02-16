2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede birçok ülkeye yayılarak dünyayı etkisi altına aldı. İlk vaka Türkiye'de 11 Mart 2020'de görüldü. Birçok ülkede olduğu gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ile vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması sonrası ekonominin tekrar canlanması amacıyla 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ve kış aylarının gelmesiyle vaka ve ağır hasta sayılarında artış meydana geldi. Bu durum sebebiyle 2020'nin Kasım ayında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve hafta sonları uygulanmasıyla birlikte vaka ve ölü sayılarında beklenen düşüşler yaşanmaya başladı. Fakat mutasyonlu koronavirüs sebebiyle tekrar vakalar artış gösterdi. Bu sebeple Sağlık Bakanlığının açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda 16 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

16 ŞUBAT SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat Salı gününün koronavitüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

15 ŞUBAT PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat Pazartesi gününün koronavitüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde paylaştığı tabloya göre, son 24 saatte 116 bin 452 koronavirüs testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 660 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 106 kişinin koronavirüs tedavisi veya karantinasının bitmesiye iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

Koronavirüs test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, can kaybı sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.