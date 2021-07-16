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16 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: İnanılmaz Aile 2 TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Kardeşlerim dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise yabancı sinema: İnanılmaz Aile 2 ekrana geliyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

16 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: İnanılmaz Aile 2 TV'de ilk kez ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor 14:00'da Maraşlı dizisinin tekrarı verilirken, akşam ise yabancı sinema: İnanılmaz Aile 2 ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

16 TEMMUZ 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI


08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: İnanılmaz Aile 2

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