16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Recep İvedik 4 Kanal D'de Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise izleyiciye kahkaha şöleni yaşatacak Recep İvedik 4 ekranlara geliyor.

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KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak olan Recep İvedik 4 filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı... 16 TEMMUZ 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Güneşin Kızları 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Yalan Dünya 16:15 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Recep İvedik 4