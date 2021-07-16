16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Recep İvedik 4 Kanal D'de
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise izleyiciye kahkaha şöleni yaşatacak Recep İvedik 4 ekranlara geliyor.
KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak olan Recep İvedik 4 filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...
16 TEMMUZ 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4