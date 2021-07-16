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16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Recep İvedik 4 Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise izleyiciye kahkaha şöleni yaşatacak Recep İvedik 4 ekranlara geliyor.

16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Recep İvedik 4 Kanal D'de

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak olan Recep İvedik 4 filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

16 TEMMUZ 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

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