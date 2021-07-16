16 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da
Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam birbirinden özel konukların bulunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyici karşısına geçiyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 16 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı şahane konuklarıyla ekrana geliyor...
16 TEMMUZ 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak