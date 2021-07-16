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16 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam birbirinden özel konukların bulunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyici karşısına geçiyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

16 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 16 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı şahane konuklarıyla ekrana geliyor...

16 TEMMUZ 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

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