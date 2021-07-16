16 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Vikingler:Büyük Macera" TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 16 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11:40'da Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise sevilen yabancı sinema "Vikingler:Büyük Macera" TRT 1 ekranlarında oluyor...

16 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Kalk Gidelim

10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Vikingler:Büyük Macera" (Altyazılı)

21:50 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)