16 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Vikingler:Büyük Macera" TRT 1'de!
16 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, Yabancı Sinema "Vikingler: Büyük Macera" filmi ile devam ediyor. Aile Babası ile yayını sonlandırıyor.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 16 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11:40'da Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise sevilen yabancı sinema "Vikingler:Büyük Macera" TRT 1 ekranlarında oluyor...
16 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:40 Kalk Gidelim
10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Vikingler:Büyük Macera" (Altyazılı)
21:50 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)