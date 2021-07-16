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16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri TRT2'de!

16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri izleyiciyle buluşuyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 16 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Yeryüzleri yayınlanırken 11:00'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekrana geliyor. Akşam Berlin Filarmoni Orkestrası TRT2 ekranlarında oluyor.

16 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

 

05:00 Tarihin Ruhu

05:30 Bir Zamanlar

06:00 Yeryüzleri

06:10 Fotoğraflar

06:30 Hayat Sanat

07:00 Anadolu Arkeolojisi

07:30 Randevu

07:45 Aramızda Müzik Var

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

10:30 Eskici

11:00 Sarayın Lezzetleri

11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:00 Anjelika Akbar İle Sesler

15:30 İzler Suretler

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Fotoğraflar

19:00 Karalama Defteri

19:30 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015)

20:45 Yabancı Sinema: Kazanma Hırsı (Any Given Sunday)

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

 

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