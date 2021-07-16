16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri TRT2'de!
16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri izleyiciyle buluşuyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 16 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Yeryüzleri yayınlanırken 11:00'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekrana geliyor. Akşam Berlin Filarmoni Orkestrası TRT2 ekranlarında oluyor.
16 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Tarihin Ruhu
05:30 Bir Zamanlar
06:00 Yeryüzleri
06:10 Fotoğraflar
06:30 Hayat Sanat
07:00 Anadolu Arkeolojisi
07:30 Randevu
07:45 Aramızda Müzik Var
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
10:30 Eskici
11:00 Sarayın Lezzetleri
11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:00 Anjelika Akbar İle Sesler
15:30 İzler Suretler
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Fotoğraflar
19:00 Karalama Defteri
19:30 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015)
20:45 Yabancı Sinema: Kazanma Hırsı (Any Given Sunday)
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler