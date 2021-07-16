16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri TRT2'de! 16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri izleyiciyle buluşuyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 16 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Yeryüzleri yayınlanırken 11:00'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekrana geliyor. Akşam Berlin Filarmoni Orkestrası TRT2 ekranlarında oluyor. 16 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Tarihin Ruhu 05:30 Bir Zamanlar 06:00 Yeryüzleri 06:10 Fotoğraflar 06:30 Hayat Sanat 07:00 Anadolu Arkeolojisi 07:30 Randevu 07:45 Aramızda Müzik Var 08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 10:30 Eskici 11:00 Sarayın Lezzetleri 11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Evliya Çelebi 15:00 Anjelika Akbar İle Sesler 15:30 İzler Suretler 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Fotoğraflar 19:00 Karalama Defteri 19:30 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015) 20:45 Yabancı Sinema: Kazanma Hırsı (Any Given Sunday) 23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler