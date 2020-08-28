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  3. 16 yaşındaki Ceren, 1 metrelik çukura gömülü halde bulundu

16 yaşındaki Ceren, 1 metrelik çukura gömülü halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki bir kızın cansız bedeni torağa gömülü halde bulundu. Küçük kızın uyuşturucu içtikten sonra fenalaşıp öldüğü ve 2 arkadaşı tarafından gizlice 1 metrelik çukura gömüldüğü öne sürüldü.

16 yaşındaki Ceren, 1 metrelik çukura gömülü halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde Ceren Duman'ın (16) arkadaşlarıyla uyuşturucu madde kullanırken fenalaşıp öldüğü ve S.Ö. ve T.Y. adlı iki şahsın küçük kızı bir moloz döküm alanında gömdüğü ileri sürüldü.

ŞAHSIN YAKINLARI İHBAR ETTİ

L.Y. adlı bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün Duman'ı bir alana gömdüğünü ihbar etti. Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Ceren Duman olduğu öğrenilen genç kızı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti.

16 yaşındaki Ceren, 1 metrelik çukura gömülü halde bulundu

CESEDİ GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

16 yaşındaki Ceren, 1 metrelik çukura gömülü halde bulundu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günün Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

16 yaşındaki Ceren, 1 metrelik çukura gömülü halde bulundu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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