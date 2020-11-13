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  3. 16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

Best Model’de birinci olan ve yaşından dolayı bir çok kişiden eleştiri alan 15 yaşındaki Melisa İmrak’ın ardından şimdi de 16 yaşındaki Ceyda Toyran da Miss Model seçildi.

16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

Miss & Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının finali önceki akşam düzenlendi. Binlerce gencin katıldığı yarışmaya 1400 aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazanan 14 erkek ve 14 bayan model, kral ve kraliçe olmak için ter döktü.

16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

Sunuculuğunu Yunus Günce ve Ece Begüm Yücetan'ın üstlendiği yarışmada jüri koltuğunda ise Simge Tertemiz, Zeynep Mansur, Dr.Farzan Malakzadeh, Miss&Mr Model 2019 birincileri Çağla Pekmezci ve Ali Öner oturdu.

16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

Birbirinden güzel ve yakışıklı genç Miss Model adayından birinciliği kazanan kadınlarda 2004 ABD Chicago doğumlu 1,83 boyundaki Ceyda Toyran ve erkeklerde de 1,92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil oldu.

16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

Yarışmada ikinciliği kızlarda Kardelen Güdücü, erkeklerde Furkan Kilci kazanırken, üçüncülüğü de kızlarda Ceren Gezer, erkeklerde ise Musa Çakmak kazandı.

Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak düzenlenen yarışmada İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle de konser ve dans gösterileri yapılmadı.

16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

Yarışmanın ardından sosyal medyada Ceyda Toyran'ın 16 yaşında olması hakkında bir çok eleştiri de peş peşe geldi.

16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

Geçtiğimiz haftalarda 33. Best Model Türkiye birinciliğini kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazanmıştı.

16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!

CEYDA TOYRAN KİMDİR?

Miss Turkey güzeli Ceyda Toyran, 2004 doğumlu ve 16 yaşındadır. ABD’de de dünyaya gelen Ceyda Toyran 183 boyundadır. Chicago doğumlu olan Ceyda Miss Turkey 2020 yarışmasında 1. olmuştur.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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