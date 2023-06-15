16 yaşındaki çocuk, ilaçlama yapmak için kullandığı traktörün altında can verdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde ilaçlama yapmak için tarlaya giden genç sürücü, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

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16 yaşındaki çocuk, ilaçlama yapmak için kullandığı traktörün altında can verdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde ilaçlama yapmak için tarlaya giden genç sürücü, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuk, ilaçlama yapmak için kullandığı traktörün altında can verdi

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlalarını ilaçlamak isteyen Mertcan Kuru (16), 20 RE 546 plakalı traktörleriyle yola çıktı. Seyir halinde olan traktör, kontrolden çıkması sonucu yolun kenarında bulunan ağacın üzerine devrildi. Feci kazada genç sürücü ağır yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine ambulansla kaldırıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemenin ardından hastaneden acı haber geldi. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 yaşındaki çocuk, ilaçlama yapmak için kullandığı traktörün altında can verdi​​​​​​​

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