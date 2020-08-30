TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç canlı yayında baygınlık geçirdi!Ünal Karaman'ın türküsü "Bütünde Birlik" 80 milyona hitap ediyorİtalya'da Crotone kenti açıklarında göçmen botu alev aldı 6 göçmenin kaybolduEskişehir'de korkunç kaza! Ortadan ikiye ayrıldı!Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da birinci sırayı aldıDedesine aşure götürmek isterken ölen genç kız son yolculuğuna uğurlandıBelgrad Ormanı hafta sonunu evde geçirmek istemeyenlerin adresi oldu16 yaşındaki genci, eşine laf attığı gerekçesiyle av tüfeğiyle öldürdüGiresun'un Dereli ilçesine Çorlu Belediyesi'nden destek geldiErhan Saltuk DSP Seyhan İlçe Başkanlığına seçildi
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 16 yaşındaki genci, eşine laf attığı gerekçesiyle av tüfeğiyle öldürdü

16 yaşındaki genci, eşine laf attığı gerekçesiyle av tüfeğiyle öldürdü

Balıkesir'de 30 yaşındaki Ömer Yılmaz, eşine laf attığını iddia ettiği 16 yaşındaki Mutlu Gökdemir'i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan Yılmaz, tutuklandı.

16 yaşındaki genci, eşine laf attığı gerekçesiyle av tüfeğiyle öldürdü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Mutlu Gökdemir, eşine laf attığı gerekçesiyle Ömer Yılmaz tarafından av tüfeği ile vuruldu. Korucaoluk Mahallesi yaylasına 2 kilometre mesafede bulunan dere kenarında meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Ömer Yılmaz, eşine laf attığını iddia ettiği Mutlu Gökdemir'i takip etmeye başladı.

16 yaşındaki genci, eşine laf attığı gerekçesiyle av tüfeğiyle öldürdü

ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra takip ettiği genci durduran Yılmaz, yanında bulunan av tüfeğini 16 yaşındaki gence doğrultarak ateşledi. Mutlu Gökdemir olay yerinde hayatını kaybederken Yılmaz da suç aleti tüfekle birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından sağlık kontrollerinden geçen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT