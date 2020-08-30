16 yaşındaki genci, eşine laf attığı gerekçesiyle av tüfeğiyle öldürdü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Mutlu Gökdemir, eşine laf attığı gerekçesiyle Ömer Yılmaz tarafından av tüfeği ile vuruldu. Korucaoluk Mahallesi yaylasına 2 kilometre mesafede bulunan dere kenarında meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Ömer Yılmaz, eşine laf attığını iddia ettiği Mutlu Gökdemir'i takip etmeye başladı.

ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra takip ettiği genci durduran Yılmaz, yanında bulunan av tüfeğini 16 yaşındaki gence doğrultarak ateşledi. Mutlu Gökdemir olay yerinde hayatını kaybederken Yılmaz da suç aleti tüfekle birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından sağlık kontrollerinden geçen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.