16 yıl sonra Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenlerine sürpriz yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2006 yılında Karapınar İlkokulu'ndan mezun olan bir grup öğrenci, 16 yıl sonra Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenlerine sürpriz yaptı.

YAYINLAMA
Google News
16 yıl sonra Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenlerine sürpriz yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2006 yılında Karapınar İlkokulu'ndan mezun olan bir grup öğrenci, 16 yıl sonra Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenlerine sürpriz yaptı. Öğrencilerini yıllar sonra sınıfta aynı sıralarda gören sınıf öğretmeni Öznur Sakal, duygu dolu anlar yaşadı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE 16 YIL ÖNCEKİ ÖĞRENCİLERİNİ SINIFTA GÖRDÜ

Karasu Karapınar İlkokulu 5/A sınıfından 2006 yılında mezun olan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenleri Öznur Sakal'a unutulmaz bir an yaşattı. Mezun öğrenciler, aynı sınıfta aynı sıralarda 16 yıl sonra sınıf öğretmeni Öznur Sakal'ı karşıladı. Karapınar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Eray Çakaloğlu ile birlikte sınıfa giren Öznur Sakal, öğretmenlik mesleğinin başlangıcı olan ilk öğrencilerini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Öğretmenleriyle eski günleri yad eden öğrenciler, Öznur Sakal'a çiçek de takdim etti.

224.jpg

YİNE DÜNYAYA GELSEM YİNE ÖĞRETMEN OLURUM

Öğretmenlik mesleğine 25 yaşında başladığını ifade eden Sınıf Öğretmeni Öznur Sakal, "Onlarla büyüdüm, olgunlaştım. Onları karşımda bir anne, baba ve meslek sahibi olarak karşımda görmek ayrıca onu verici. Çok mutluyum. Ayaktayım şu an ama ciddi anlamda zorlanıyorum" şeklinde konuştu. Yaşadıklarının tarifi mümkün olmayan bir duygu olduğunu da dile getiren Öznur Sakal, "Yine dünyaya gelsem yine öğretmen olurum. İşimi, çocukları, Onların gözlerinin içine bakarak mesleğimi yapmayı çok seviyorum. Onlarla büyümeyi, onlarla oyun oynamayı, tartışmayı bile onlarla seviyorum. İyi ki öğretmen olmuşum. Başka bir mesleği de hiç düşünemezdim. 2006 yılında mezun olan öğrencilerimin çocukları şu an benim öğrencim. Benim elimde şekilleniyor, hamurlarını ben yoğuruyorum. Bu, mesleğimizin güzelliğini de ortaya koyuyor. Meyvemizi görüyoruz" dedi.

ÖĞRETMENLİK DIŞINDA BİZE ANNELİK VE REHBERLİK YAPANDI

2006 yılı mezunu Hami Mandıralı, "Öğretmenim, benim haylazlığımın bitme döneminde geldiği anda Öznur hocayla olgunlaştım. Çok fırça yedim. Derste dinleme potansiyeli çok olmayan bir öğrenciydim. Onunla birlikte bu zorlukları yendim. Okudum, büyüdüm ve iş sahibi oldum. Arkadaşlarımızla da bu sürprizi yapmayı çok istedik" diye konuştu. Uzun zamandır öğretmenlerine bu sürprizi yapmayı planladıklarına değine 2006 yılı mezunu Burcu Keskin Alınlı ise, "Arkadaşlarla bir araya gelmek için gün belirliyorduk. En uygun günün öğretmenler günü olduğuna karar verdik. Öznur hocanın bizim için yeri çok kıymetli. Çünkü, beşinci sınıftayken bizim öğretmenimizdi. Çok öğretmen değiştirdiğimiz, köyde çok öğretmen bulamadığımız bir zamandı. Bize o kadar uzun süre öğretmenlik yapan, top tutmayı öğreten korkularımızla bizi yenen ve öğretmenlik dışında bize annelik, rehberlik yapandı. Hayat kariyerimde, arkadaşlarıma bu kadar bağlı olmamda ve hala bu okulu ziyaret etmemdeki en büyük etmen, Öznur hoca. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Sanki yeniden o sıralarda aynı zamandaki gibi oturuyorum ve birazdan Hami ile kavga edeceğiz" şeklinde konuştu.

BENİM ÖĞRETMENİM, KIZIMIN DA ÖĞRETMENİ OLDU

2006 yılı mezunu Merve Cici Çelik de, "Öznur hocamız buraya geldiğinde ilk bize öğretmenlik yaptı. Onun öğrencisi olduğum için çok mutluyum. Şu anda da kızım onun sınıfında okuyor. Kızım da aynı bizim sevdiğimiz gibi öğretmenini çok seviyor. Hayatımızda iyi ki var" ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS 13 başvurular ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne 2022?
e-YDS 13 başvurular ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne 2022?
SON DAKİKA| ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı: YKS ve KPSS tarihi belli oldu
SON DAKİKA| ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı: YKS ve KPSS tarihi belli oldu
Siirtli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin gününü yöresel ürünlerle kutladı
Siirtli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin gününü yöresel ürünlerle kutladı
Son Haberler
SON DAKİKA! İstanbul'da suya zam geldi!
SON DAKİKA! İstanbul'da suya zam geldi!
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe| 24.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe| 24.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!
Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!
16 yıl sonra Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenlerine sürpriz yaptı
16 yıl sonra Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenlerine sürpriz yaptı
2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları nereden öğrenilir?
2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Heyecanlı bekleyiş sona erdi! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!
Heyecanlı bekleyiş sona erdi! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!
öğretmenler gününün en anlamlı öğretmeni, öğrencilerini sesinden tanıyor
öğretmenler gününün en anlamlı öğretmeni, öğrencilerini sesinden tanıyor
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
Düzce okullar tatil mi 24 Kasım 2022 Perşembe? Yarın okul var mı?
Düzce okullar tatil mi 24 Kasım 2022 Perşembe? Yarın okul var mı?
Vali Cevdet Atay duyurdu: Düzce'de okullar bir gün daha tatil edildi
Vali Cevdet Atay duyurdu: Düzce'de okullar bir gün daha tatil edildi
İBB'den öğretmenlere jest! 24 Kasım'da QR kodlu ödemeler ücretsiz olacak!
İBB'den öğretmenlere jest! 24 Kasım'da QR kodlu ödemeler ücretsiz olacak!
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var