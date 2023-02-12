160 saat enkazda bekledi! Mehmet amca sağ salim kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Hatay'da büyük bir yıkım oluşmuş vatandaşlar enkaz altında kurtarılmayı beklemişti. 160 saat sonra ise 56 yaşındaki Mehmet amca enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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160 saat enkazda bekledi! Mehmet amca sağ salim kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarılmaya devam ediyor. Depremin 7. gününde 160. saatte bir vatandaş daha sağ kurtarıldı. Hatay'da yaşayan 56 yaşındaki Mehmet amca deprem sırasında evinde göçük altında kalmış ve arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan kurtarıldı.

160 saat enkazda bekledi! Mehmet amca sağ salim kurtarıldı!

160 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşayan 56 yaşındaki Mehmet amca, depremden kaçamamış ve binanın enkazında sıkışıp kalmıştı. Mehmet amca 7 saatlik arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Beşir arama ve kurtarma ekipleri tarafından tam 160 saat sonra kurtarıldı. Mehmet amca, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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