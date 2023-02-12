160 saat sonra bir mucize daha gerçek oldu! Enkazdan 11 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından enkazda kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Depremin 7. gününde 160'ıncı saatinde göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. 160. saatin sonunda ise yeni bir umut daha doğdu. 11 yaşındaki kız çocuğu Lena Maradini sağ salim kurtarıldı.

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160 saat sonra bir mucize daha gerçek oldu! Enkazdan 11 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen ve "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 160. saatte, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 11 yaşındaki bir kız çocuğu daha enkazdan sağ salim kurtarıldı.

160 saat sonra bir mucize daha gerçek oldu! Enkazdan 11 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı!

UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

Antakya'da yıkılan Özgür Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada ekipler göçükte bir yaşam belirtisi fark etti ve son hızla çalışmalara başladılar. Çalışmalar sonucu depremin 160. saatinde 11 yaşındaki küçük kız çocuğu Lena Maradini kurtarıldı. Ambulansa bindirilen Lena ambulansla hastaneye kaldırıldı.

160 saat sonra bir mucize daha gerçek oldu! Enkazdan 11 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı!

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