Bakanlık duyurdu! Sel felaketindeki bölgelerde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek!17 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de17 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de17 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı |Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle FOX TV'de17 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'deBioNTech üçüncü doz aşı için deneyleri tamamladı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama17 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Hıçkırık" TRT 1'deİstanbul elektrik kesintisi 17 Ağustos 2021! AYEDAŞ elektrik kesinti listesi!17 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMeteoroloji il il uyardı! Sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 17 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

17 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal , Güneşin Kızları ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 17 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

17 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 17 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Küçük Ağa dizisinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Sonrasında 16.00'da Ece Üner ile Susma program yayına giriyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor...

17 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT