17 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Cuma neler var? 17 Aralık 2021 BİM fırsat ürünleri

Bim Aktüel Ürünler kataloğunu yayınladı. 17 Aralık Cuma günü hangi ürünlerin geleceği belli oldu. Kışlık ürünlerden radyatöre, gözleme sacından türk kahvesi makinesine birçok ürün katalogda yer alıyor. Ayrıca bir sayfa tamamen kedi temalı ürünlere ayrılmış durumda. Bu bağlamda, BİM'de bu Cuma neler var? İşte 17 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Detaylar haberimizde...

17 ARALIK 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim Aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında kışlık ürünlere, pijamalara ve bazı teknolojik aletlere yer verildi.

Kataloğun ikinci sayfasında 'Tarzınızda Kedi Şirinliği' yazısı dikkat çekiyor. Sayfada bulunan bütün içeriklerin kedi temalı olması dikkat çekiyor. Pc klavyesi, şarj kablosu, bardak ısıtıcısı gibi birçok farklı ürün bulunuyor.

Son sayfada ise mutfak gereçlerine, çocuklar için 'Rafadan Tayfa' ürünlerine yer verilmiş.