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17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | İhmal Edilebilir Nasihatler TRT2'de!

17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Tiyatro Dünyası ekrana gelirken 08.00''da Opera Dünyası TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise İhmal Edilebilir Nasihatler izleyiciyle buluşuyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | İhmal Edilebilir Nasihatler TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 17 Eylül Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:00'da Koleksiyoner ekrana geliyor. Akşam Anadolu Arkeolojisi ekranlarda olurken, saatler 21.30'ı gösterdiğinde İhmal Edilebilir Nasihatler TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)

07:00 Tiyatro Dünyası

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Felsefe Söyleşileri

14:00 Sinema +

14:45 Aramızda Müzik Var

15:30 Karar Perdesi

16:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geziyorum

18:50 Türkiye Atlası

19:00 Karalama Defteri

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Anadolu Arkeolojisi

20:30 Anjelika Akbar İle Sesler

21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00 Film Önü

22:15 Yabancı Sinema: Pororoca 

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