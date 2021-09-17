17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | İhmal Edilebilir Nasihatler TRT2'de!
17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Tiyatro Dünyası ekrana gelirken 08.00''da Opera Dünyası TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise İhmal Edilebilir Nasihatler izleyiciyle buluşuyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 17 Eylül Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:00'da Koleksiyoner ekrana geliyor. Akşam Anadolu Arkeolojisi ekranlarda olurken, saatler 21.30'ı gösterdiğinde İhmal Edilebilir Nasihatler TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)
07:00 Tiyatro Dünyası
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Felsefe Söyleşileri
14:00 Sinema +
14:45 Aramızda Müzik Var
15:30 Karar Perdesi
16:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geziyorum
18:50 Türkiye Atlası
19:00 Karalama Defteri
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Anadolu Arkeolojisi
20:30 Anjelika Akbar İle Sesler
21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00 Film Önü
22:15 Yabancı Sinema: Pororoca