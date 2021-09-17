17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | İhmal Edilebilir Nasihatler TRT2'de! 17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Tiyatro Dünyası ekrana gelirken 08.00''da Opera Dünyası TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise İhmal Edilebilir Nasihatler izleyiciyle buluşuyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 17 Eylül Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:00'da Koleksiyoner ekrana geliyor. Akşam Anadolu Arkeolojisi ekranlarda olurken, saatler 21.30'ı gösterdiğinde İhmal Edilebilir Nasihatler TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 17 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast) 07:00 Tiyatro Dünyası 07:30 Hayat Sanat 08:00 Opera Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Evliya Çelebi 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 Felsefe Söyleşileri 14:00 Sinema + 14:45 Aramızda Müzik Var 15:30 Karar Perdesi 16:30 Çek Filarmoni Orkestrası - Má Vlast Konseri (Ma Vlast) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geziyorum 18:50 Türkiye Atlası 19:00 Karalama Defteri 19:30 Sarayın Lezzetleri 20:00 Anadolu Arkeolojisi 20:30 Anjelika Akbar İle Sesler 21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler 22:00 Film Önü 22:15 Yabancı Sinema: Pororoca