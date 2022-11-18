17. Kastamonu Tanıtım Günleri başkent Ankara'da coşkulu bir törenle başladı

Kastamonu pastırması, Taşköprü sarımsağı, Tosya pirinci gibi birçok ürün yer alıp tanıtılacağı, 17. Kastamonu Tanıtım Günleri başkent Ankara'da Millet Bahçesinde düzenlenen görkemli açılış programıyla başladı.

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17. Kastamonu Tanıtım Günleri başkent Ankara'da coşkulu bir törenle başladı

17. Kastamonu Tanıtım Günleri başkent Ankara'da coşkulu bir törenle başladı. Başkent Millet Bahçesi'nde açılan tanıtım günlerinde ilin coğrafi işareti bulunan Kastamonu pastırması, Taşköprü sarımsağı, Tosya pirinci gibi birçok ürün yer alıyor.

Millet Bahçesinde düzenlenen açılış programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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17. KASTAMONU TANITIM GÜNLERİ GÖRKEMLİ AÇILILA BAŞLADI

Kastamonu Günleri fuarı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Daha sonra Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hasan Şen kısa bir açılış konuşması yaparak "Sadece Kastamonu'nun yöresel lezzetleri yok, Kastamonu'nun tamamı burada. Kastamonu'yu Ankara'ya tadımlık getirdik, doyumluk için Ankaralıları Kastamonu'ya bekliyoruz. Fuarda, Kastamonu'dan gelen 34 coğrafi işaretli ürünümüz var. Ankaralıları fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

34 ÇOĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN VAR

Protokol üyelerinin kısa açılış konuşmaları sonrasında toplu şekilde fuar açılış kurdelesi kesildi. 17.'si düzenlenen Başkent Kastamonu günlerine Tosya Belediyesi standı ve Tosya pirinci damga vurdu. Fuar alanının gezen misafirlerin ilgi odağı olan Tosya Pirinci olurken Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil Belediye standında protokol misafirlerini ve vatandaşları misafir ederek ikramlarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Tosya standını ziyaret ederek genç belediye başkanı Volkan Kavaklıgil ile sohbet ettiler.

Kastamonu Günleri Fuarı17-20 Kasım tarihine kadar devam edecek.

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