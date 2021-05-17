17 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ Tam kapanmanın son günü İstanbul Avrupa Yakasında yaşanacak elektrik kesintisini merak edenler, internette BEDAŞ'ın sitesinden konuyla ilgili araştırmalarını yapıyor. Biz de bu kesinti listesini 17 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı ile haberimizde yer verdik.

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17 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı şu sıralar internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan bu listeyi haberimizde derledik. BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz. BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN 17 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3917343 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKARSU, ALADAĞ, ANIT, BUSE, BİLİM, BİNBOĞA, GÖKSUN, GÜN, KEKLİK, MEHMETÇİK, MEYVELİ, SAKİN, SARMAŞIK, SAYGIN, SEVDA, TEMEL, YOLUÇ sk bölgelerinde 17/05/2021 00:01:00 - 17/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3917346 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ARICI, ATMACA, DOĞAN, G-30, ILICA, KIR, KUMRU, LEYLEK, OKUL YOLU, OVA, PINARBAŞI, TEMEL, VADİ, YAREN, YAYLA sk bölgelerinde 17/05/2021 00:01:00 - 17/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3916743 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G79., - G-425, G-57, G-589, G-59, G-76, G-78, OZANLAR sk bölgelerinde 17/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3916742 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G- 79., G-207, G-57, G-58, G-589, G-59 sk bölgelerinde 17/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3913511 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DİLAVER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), LEVENT, MUHTAR KAZIM AKGÜL sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3913520 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 17/05/2021 11:00:00 - 17/05/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3918740 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -BASINKÖY mah sk / ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 17/05/2021 15:00:00 - 17/05/2021 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3916749 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DERE YOLU, 306., bölgelerinde 17/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3916756 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 177., ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 17/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3914353 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1825., 1826., 1833., 1855., 1857., 1859. sk bölgelerinde 17/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3912361 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1405., 1416. sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3913514 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3913321 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 17/05/2021 00:05:00 - 17/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3913837 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PAPAĞAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEMET, DEREBAĞ, DEREBAŞI, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERMAN, ESİN, ESİN ÇIKMAZI, EĞİTİM, FISTIK, FULYA, FUNDA, FİDAN, GÖLBAŞI, GÜLDEFNE, HİRA, IHLAMUR, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, MAVİŞ, PAZAR, REÇİNE ÇIKMAZI, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, SİBEL, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YUSUF, ÇAMOLUK, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞAKAYIK, ŞİMŞİR sk / MERKEZ mah LİMON sk / SULTAN SELİM mah BAĞLANTI sk / ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AKABE, ASLANBEY, ATAKAN, BAHAR, BAĞ, BAŞARAN, BOSTAN, BOZDEMİR, BİROL, CAMİ, CİVELEK, DİCLE, DİZER, EKİM, ENİS, ESEN, FERDAĞ, FIRAT, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, HATIRA, KANARYA, KAYABAŞI, KIYMET, KUMRU, LATİF, LEVENT, MARTI, MAYA, MEHMET AKİF, MERAL, NEŞE, NUR, NİMET, PARK, PAŞA, SAHRA, SALTUK, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, TEPE, TEZCAN, TÜRKAN, UYGUN, UYSAL, VATAN, YAY, YAYLA, YILDIZHAN, YÜKSEL, YÜZYIL, ZUHAL, ÖZNUR, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 17/05/2021 01:00:00 - 17/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3913327 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 17/05/2021 03:00:00 - 17/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3913316 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GAMZE, GÜL, ÇEMEN, İKBAL ALT sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3912316 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI, 1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI, REFAH, VARDAR, ÇIRÇIR, ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, 2.DERYA, 3.PAPATYA, BULUT, BİÇİMSİZ MERDİVEN, DEREİÇİ, DİKYOL, FUNDA, KADEMELİ MERDİVEN, LİMON, MASLAK YOKUŞU, NAMIK KEMAL, PARK, SAYA YOLU, İNEN sk bölgelerinde 17/05/2021 12:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3916345 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk / BALAT mah CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, CEBECİBAŞI MESCİDİ, CÂBİ ALİ, DARÜŞŞAFAKA, MANYASİZADE, MERCİMEK, SULTAN SELİM, SULTAN SELİM ÇIKMAZI, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3865320 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 17/05/2021 12:00:00 - 17/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3913830 İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKGÜL, AKIŞ, AKÇAAĞAÇ, AKÇAAĞAÇ ÇIKMAZI, AKÇE, ALTAN, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BERRA, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERTUĞRUL, FİDAN, GÜLDEFNE, GÜLEÇ, GÜZEL, HUDUT, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MASUM, MAZİ, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, NURSEMA, OCAK, PARLAK, SALKIM, SAYGI, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, YURT, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÇİÇEK KÜMESİ, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 17/05/2021 01:00:00 - 17/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3915650 İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, CAN, CANSIZ, CESUR, CİHAN, ECRİN, GÖKHAN, GÖNEN, GÜLDEREN, GÜLİZAR, MESUTBEY, NARİN, NAZLICAN, SARIKAYA, SÜVARİ, TAKDİR, ZEHRA, ÇAP, ÇETİN, ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, CESUR, KADINELİ, KANARYA 1, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, UFUK, YİĞİDO sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3916805 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AYDOĞDU, DİVAN, MERİÇ sk bölgelerinde 17/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3874316 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah DELİ ORMAN sk / YEŞİLOVA mah 2602., REYHAN, YÜKSEL, ÇUKUR, ÖZKAN sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021 NO: 3916660 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah CENK, NANE sk / TARABYA mah ALTUNCU, GÜLVEREN, JALE, KASIMPATI, NANE sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü BEDAŞelektrik kesintisi