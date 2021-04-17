17 Nisan 2021 Cumartesi Bein Sports 1 yayın akışı Bein Sports 1 kanalında hangi maçlar var?
17 Nisan 2021 Cumartesi Bein Sports 1 yayın akışı Bein Sports 1 kanalında hangi maçlar var? Bein Sports 1 kanalının yayın akışını merak edenler tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
Süper Lig ve Avrupa'da futbol maçlarının heyecanı hafta sonu oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'in yayıncısı Bein Sports'un HD 1 kanalının yayın akışı merak konusu oldu.
17 NİSAN 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
15.30 Süper Lig (C)
16.00 Trabzonspor - A. Hatayspor (C)
18.00 Süper Lig (C)
19.00 Göztepe - Galatasaray (C)
21.00 Süper Lig (C)
23.00 UEFA Avrupa Ligi
23.30 Gamer (Yeni)
BEİN SPORTS 1 KANALINDA HANGİ MAÇLAR VAR?
Bein Sports HD 1 kanalında bugün şu maçlar var:
Saat 16.00: Trabzonspor - A. Hatayspor
Saat 19.00: Göztepe - Galatasaray