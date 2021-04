17 Nisan 2021 Cumartesi Bein Sports 1 yayın akışı Bein Sports 1 kanalında hangi maçlar var?

Süper Lig ve Avrupa'da futbol maçlarının heyecanı hafta sonu oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'in yayıncısı Bein Sports'un HD 1 kanalının yayın akışı merak konusu oldu.

17 NİSAN 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

15.30 Süper Lig (C)

16.00 Trabzonspor - A. Hatayspor (C)

18.00 Süper Lig (C)

19.00 Göztepe - Galatasaray (C)

21.00 Süper Lig (C)

23.00 UEFA Avrupa Ligi

23.30 Gamer (Yeni)

BEİN SPORTS 1 KANALINDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Bein Sports HD 1 kanalında bugün şu maçlar var:

Saat 16.00: Trabzonspor - A. Hatayspor

Saat 19.00: Göztepe - Galatasaray