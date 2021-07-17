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17 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne Baş Belası ile başlayan ATV hemen ardından Kalp Yarası dizisini yayınlıyor. Akşam ise bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

17 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 10.30'da Baş Belası ekranlarda olurken hemen ardından Kalp Yarası dizisi yayınlanıyor. Akşam ise Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster izleyici karşısına çıkıyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Baş Belası

13:20 Kalp Yarası

16.10 Yabancı Sinema: İnanılmaz Aile

18.40 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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