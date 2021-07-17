17 Temmuz 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların ilgiyle izlenen kanallarından olan Fox TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 10 Temmuz 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışına yer verdik. 13.45'te pansiyonu yıkılmak istenen Adile Teyze'nin bir müteahhide karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı Adile Teyze filmi ekrana geliyor. 15:30'da Son Yaz dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında yerini alıyor...

10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Aşk Mantık İntikam

13.45 Adile Teyze

15.30 Son Yaz

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Şef Akademi (Yeni bölüm)