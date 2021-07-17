17 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Operasyon 41 Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 16.00'te Recep İvedik 4 yayınlanıyor. Akşam ise heyecandan nefes kesecek program Operasyon 41 Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

17 TEMMUZ 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

05.30 Baht Oyunu

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Aşkın Tarifi

16.15 Recep İvedik 3

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı

22.45 Baht Oyunu