17 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Operasyon 41 Kanal D'de
Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Baht Oyunu dizinin tekrar bölümüyle başlayan Kanal D 09.45'te Magazin D Cumartesi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Operasyon 41 programı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 16.00'te Recep İvedik 4 yayınlanıyor. Akşam ise heyecandan nefes kesecek program Operasyon 41 Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
17 TEMMUZ 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI
05.30 Baht Oyunu
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Aşkın Tarifi
16.15 Recep İvedik 3
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı
22.45 Baht Oyunu