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17 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Sevcan'la Lezzet Yolunda programıyla başlayan kanalda akşam şahane skeçleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Güldür Güldür Show'un tekrar bölümleri yayınlanıyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

17 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? sorusunun yanıtını arayanlar için 10 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 07:45'te Jack ve Fasulye Sırığı ekrana gelirken hemen ardından magazin programı Cumartesi Sürprizi yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor...

10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:45: Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Karaoğlan geliyor

16.30 Emine

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show
 

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