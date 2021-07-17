17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Yeşil Yol" TRT 1'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. 05.25'te İmparatoriçe Ki ekranlarda olurken hemen ardından Yeşil Deniz ekrana geliyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Stajyer" TRT 1 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

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TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.00'da Yeşil Deniz ekranlarda olurken 15.00'da Seksenler izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Stajyer" TRT 1 izleyicisiyle buluşuyor... 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:25 İmparatoriçe Ki 07:55 Yeşil Deniz 10:45 Yedi Numara 12:50 Ev Sineması Kuşağı "İmkansız Olasılık" 15:00 Seksenler (Altyazılı) 17:45 Yıldızların Yolu 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Yabancı Sinema "Stajyer" 22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)