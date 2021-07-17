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17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Yeşil Yol" TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. 05.25'te İmparatoriçe Ki ekranlarda olurken hemen ardından Yeşil Deniz ekrana geliyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Stajyer" TRT 1 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Yeşil Yol" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.00'da Yeşil Deniz ekranlarda olurken 15.00'da Seksenler izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise  Yabancı Sinema "Stajyer" TRT 1 izleyicisiyle buluşuyor...

17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 İmparatoriçe Ki

07:55 Yeşil Deniz

10:45 Yedi Numara

12:50 Ev Sineması Kuşağı "İmkansız Olasılık"

15:00 Seksenler (Altyazılı)

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Stajyer"

22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

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