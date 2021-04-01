17 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında cinsel organını göstemişti: Ahmet Deniz serbest kaldı!

Okul 17 yaşındaki bir kız çocuğunu takip ederek ara sokakta cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulunan 30lu yaşlarındaki Ahmet Deniz'in sanık koltuğunda bulundupu mahkeme, bugün Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Deniz, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından mahkemeyi eşine sarılarak terk etti. Genç kız ise bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurarak adalet istedi.

OKUL ÇIKIŞI TAKİP ETMİŞ

Olay, 2019'un kasım ayında, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan 60 Evler'de meydana geldi. 17 yaşındaki C.D.'yi okul çıkışında takip ederek ara sokakta cinsel organını gösteren Ahmet Deniz isimli şahıs, genç kızın çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine yakalanarak polis ekiplerine teeslim edildi. Olayın ardından C.D.'nin şikayetçi olması üzerine Ahmet Deniz hakkında Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “cinsel taciz” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya sanık avukatıyla katılırken C.D. tek başına hazır bulundu.

HASTA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mahkemedeki savunmasında hasta olduğunu iddia eden Deniz, suçlamaları reddederek idrarını tutamadığını, bu sebeple sokakta yapmak zorunda olduğunu öne sürdü. Mağdur C.D. ise tacize uğradığı konusunda emin olduğunu belirterek sanığın yalan söylediğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini ifade etti. Mahkeme heyeti, tarafları dinlemesinin ardından sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"OTOBÜSTEN İNİP TAKİP ETTİ"

Cezayı yetersiz bulan ve karara itiraz edeceğini söyleyen C.D. başından geçenleri sosyal medya üzerinden anlattı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan genö kız, şu ifadeleri kullandı:

“25/11/2019 tarihinde 60 Evlerde Ahmet D. tarafından cinsel tacize uğradım. Bu pislik Kocaeli/Derince Çınarlı Mahallesinde oturuyor. 17 yaşında okul çıkışı başıma geldi bu olay. Beni indiğim duraktan itibaren takip etmeye başladı. Rahatsız olduğum için adımlarımı yavaşlatıp önüme geçmesine izin verdim. Fakat önüme geçince durup bana baktı ve geri bana doğru yürümeye başladı.

"ARABANIN ARKASINDA CİNSEL ORGANINI ÇIKARTIP..."

Böylece yine önüme geçti. Hemen oradaki bir markete girip oyalandım. Marketten çıkınca etrafa kontrol ettim baktım adam yok evimin olduğu sokağa girdim. Sonra kafamı bir çevirdim adam karşı kaldırımda benimle aynı hizada yürüyor. Korkup geri sokağın başına doğru yürümeye başladım. Evimin yerini öğrenmesin diye. Sokağın başında beklerken karşıdaki bir arabanın arkasına geçip cinsel organını çıkartıp bana doğru yürümeye başladı.

"BÜYÜK GÖRÜNDÜĞÜMÜ SÖYLEDİ, 40 YAŞINDA OLSAM NE DEĞİŞECEK?"

Başıyla gel gidelim gibi hareketler yapıyordu. Etrafıma bakınıp 50 metre ilerideki birkaç insana bağırıp tacize uğradığımı söyledim. Ben polisi arayana kadar onu tutmalarını istedim. Oradaki abi adamı tuttu ve polis gelene kadar beklediler. Bugün mahkemenin karar günüydü 1 yıl 3 ay ceza aldı. Avukatının savunması benim çocuk gibi durmamamdı büyük gösterdiğimi öne sürdü. E yani ben 40 yaşında olsam ne değişecek? O zaman tacize uğramamızda sorun olmayacak mı?

"YARIN ÖBÜR GÜN ÇOCUĞUNA DA AYNI ŞEYİ YAPABİLİR"

Sanık savunmasında çişini tutamadığını söyleyip hastaneden rapor almış. Ne kadar kolay bir rapor alıp hastayım demek. Ne zamandan beri birinin üstüne yürüyerek idrarımızı yapıyoruz. Bu şekilde cesaretleniyorlar. Bunu paylaşmaktaki asıl amacım bu adamın daha kötü şeyler yapmasını engellemek. Adam karısına sarılarak mahkemeyi terk etti bu nasıl yüzsüzlük. Herkes dikkatli olsun lütfen. Bu pislik olay zamanı nişanlıydı o kadın onunla evlenmeyi nasıl kabul etti hala düşünemiyorum. Ayrıca karısı şu an hamile. Yarın öbür gün çocuğuna da aynısını yapabilir. Hepimize bunu yapabilir garantisi yok maalesef”.