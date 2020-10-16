17 yaşındaki Mehmet A.'nın cesedi su kanalında bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan sulama kanalında bir cesedin yüzdüğünü gören vatandaşların yetkililere ihbarda bulunması üzerine çıkarılan cesedin 17 yaşındaki Mehmet A.'ya ait olduğu anlaşıldı. Yüzme bilmeyen gencin suya düşüp boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında Mehmet A.'nın (17) cesedi bulundu. Yüzme bilmediği öğrenilen gencin suya düşüp, boğularak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı yanından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suyun üzerinde ceset olduğu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkartılan cesedin, Mehmet A.'ya ait olduğu tespit edildi. Yakınlarının yüzmeyi bilmediğini belirttiği gencin, kanala düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiğinden şüpheleniliyor. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.