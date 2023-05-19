17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında ''Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak'' suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan diğer şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. ''Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak'' suçlarından aranan ve hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.