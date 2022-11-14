17 yıldır hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünü itfaiye çıkardı

Yalova'da yaşayan Cemal Cam adlı şahsın giderek şişen ve parmağını sıkıştıran 17 yıllık evlilik yüzüğü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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17 yıldır hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünü itfaiye çıkardı

Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Cemal Cam, hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünün parmağını sıkıştırması üzerine Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım talebinde bulundu.Görevliler, spiral makinesi, keski ve pense yardımıyla yüzüğü keserek Cam'ın parmağından çıkardı.

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