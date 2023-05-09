18-55 Yaş Arası Herkese 2.550 TL Ödeme Yapılacak! Bakanlık Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımlarına devam ediyor. 15-55 yaş arası herkese ödeme yapacak. Bunun için başvuru yapmanız yeterli olacak. İşte tüm detaylar.

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18-55 Yaş Arası Herkese 2.550 TL Ödeme Yapılacak! Bakanlık Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-55 yaş arasındaki sosyal yardım alan vatandaşlara nakit para yardımı yapacak. Bu yardım için başvuruların başladığı belirtiliyor. Yardım tutarı 2.550 TL olarak belirtilmiş. Başvurular nasıl yapılacak ve yardım almak için hangi kriterlerin aranacağı konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, Bakanlığın internet sitesinden veya yerel Bakanlık ofislerinden yardım alabilirsiniz. Eğer siz de Türkiye'deki Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan herhangi bir yardımdan yararlanıyorsanız, bu yeni yardım programından faydalanma hakkınız var. Bakanlık tarafından verilen

Başvurusu Kabul Edilen Vatandaşlara 2,550 TL Hesaplarına Yatırılıyor

2.550 TL'lik para yardımı, yardım alan kişilerin banka hesaplarına doğrudan yatırılacak. Ancak, tam olarak nasıl başvurulacağı veya hangi kriterlere göre yardımın verileceği biliniyor . Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için, yerel Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ofislerine veya bakanlık yetkililerine başvurmanız yeterli olacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-55 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik bir işe yönlendirme yardımı programı başlatmış. Bu program kapsamında başvuru yapan vatandaşların hesaplarına yılda en fazla 3 defa, her seferinde 850 TL olmak üzere toplamda 2.550 TL ödeme yapılacak.

Bakanlık İşsiz Olan Vatandaşların İmdadına Yetişecek

Bu programın amacı, işsizlikle mücadele etmek ve vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını artırmak olabilir. Başvuru koşulları ve süreci hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu açıklama ışığında, 3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet eden 18-55 yaş aralığındaki kişiler arasından İŞKUR tarafından işe yönlendirilenler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde yardım alabilirler. Ancak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen azami üç defa ve aylık net asgari ücretin en fazla %10'u kadar yardım yapılabilir. Bu yardım programının uygulanması ve detayları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

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