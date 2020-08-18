18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, Emzikten biberona, diş kaşıyıcıdan alıştırma bardağına kadar Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak. İşte 18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete'nin 18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı kararları açıklandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var?
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