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  3. 18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı

18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, Emzikten biberona, diş kaşıyıcıdan alıştırma bardağına kadar Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak. İşte 18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete...

18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete'nin 18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı kararları açıklandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otizm ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı

TEBLİĞ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/20) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

18 Ağustos 2020 Tarihli ve 31217 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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