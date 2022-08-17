18 Ağustos 2022 Hakmar Express Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

18 Ağustos 2022 tarihli Hakmar Express aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Vatandaşlar 'Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?' sorularını araştırıyor. İşte 2022 Hakmar Aktüel ürünler kataloğu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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18 Ağustos 2022 Hakmar Express Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

18 Ağustos 2022 Hakmar Express marketi Aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç gereçleri, tekstil ürünleri alıyor. Peki, Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 18 Ağustos 2022 Hakmar Aktüel ürünler kataloğu!

18 Ağustos 2022 Hakmar Express Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

18 AĞUSTOS 2022 HAKMAR EXPRESS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hakmar Express'in 11 Ağustos Perşembe aktüel ürünler kataloğu 2 sayfa olarak paylaşıldı.

HAKMAR 18 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

Paşabahçe Meşrubat Bardağı 3'lü: 49,95 Türk Lirası
Paşabahçe Borcam Finn Kase: 46,95 Türk Lirası
Paşabahçe Motto Kase 6'l: 34,95 Türk Lirası
Lily Baharatlık Set: 34,95 Türk Lirası
Wings Erzak Kabı 1200 MI: 14,95 Türk Lirası
Wings Erzak Kabi 600 ml: 9,95 Türk Lirası
Paşabahçe Linka Çay Takımı: 99,90 Türk Lirası
Paşabahçe Kulplu Bardak 2'li: 19.95 Türk Lirası
Kapaklı Kase Çeşitleri: 19,95 Türk Lirası
Çiftçiler Kare Sunum Tabağı: 19,95 Türk Lirası

18 Ağustos 2022 Hakmar Express Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

V Yaka Erkek T-Shirt: 39.95 Türk Lirası
Erkek Str Yaka T-Shirt: 39.95 Türk Lirası
Kadin S Yaka T-Shirt: 29,95 Türk Lirası
Erkek Likrali Spor T-Shirt: 39.95 Türk Lirası
Salvar Pantolon Kad: 44.95 Türk Lirası
Şalvar Pantolon Çocuk: 34.95 Türk Lirası
Çocuk Kap A: 24.95 Türk Lirası
Erkek Kapri: 34.95 Türk Lirası
Keten Taşlama Kapri: 59,90 Türk Lirası
Erkek Kadn Eva Terlik: 24.95 Türk Lirası
Nz Cocuk Kaspar Terlik:19.95 Türk Lirası
Kadin Kasgar Terilik: 27.50 Türk Lirası
PENCH Erkek: 17.50 Türk Lirası
Kız Erkek Çocuk Lisansk Çorap: 14.95 Türk Lirası
Kadın Slip Külot: 12.50 Türk Lirası
Çorap Kadın Erkek Sneakers Babet: 14.95 Türk Lirası

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