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18 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni sezonuyla FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Son Yaz yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

18 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni sezonuyla FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Kamera Arkası yayınlanırken hemen ardından sevilen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Akşam ise heyecanla beklenen Son Yaz yeni sezona bomba bir giriş yapıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Aşk Mantık İntikam

14:45 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

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