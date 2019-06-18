18 Haziran 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 18 Haziran 2019 Tarihli ve 30805 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.
18 Haziran 2019 Tarihli ve 30805 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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