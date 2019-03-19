18 Mart Şehitleri Anma Günü "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören düzenlendi "

EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de tören düzenlendi.

Edirne Asker Hastanesi Şehitliğindeki anma törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan, askerler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askerler tarafından yapılan saygı atışının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıta çelenk sunulmasının ardından, törene katılanlar Edirne Müftüsü Emrulah Üzüm ile şehitler için dua okudu.

Vali Ekrem Canalp, şehitlik şeref defterini imzaladı. Canalp'in deftere yazdığı mesaj, sunucu tarafından okundu.

Şehitliği ziyaret ederek, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bırakan protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitlikte fidan da dikti.

Törene katılan Edirneli Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Nejdet Yıldırım (85), gazetecilere yaptığı açıklamada, törende duygu dola anlar yaşadığını belirterek, "Şehit aileleriyle törenlerde bir araya geliyoruz. Çok duygulandık, Allah memleketimize milletimize huzur versin. Oğlum 1994'te Tunceli, Bingöl Kurudere mevkisinde şehit olmuştu." dedi.

Anne Fatma Yıldırım (80) da törende oğlunu hatırladığını ve duygulandığını kaydetti.

Tören, Edirne Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programın ardından sona erdi.

-Kırklareli

Kırklareli Şehitliğindeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı manga takımının saygı atışının ardından, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu.

Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Çiftkardeşler, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale savaşıyla millet olma bilincinin tohumlarının atıldığını söyledi.

Büyük bir azmin mücadelesi olan Çanakkale savaşında vatan topraklar için canını feda eden şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Çiftkardeşler, canı ve kanı ile bu toprakları vatan yapan şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin yenilemeyeceğini ve Türk yurdunun parçalanamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Çiftkardeşler, "Bir ulusun kaderini değiştiren vatanımızı, istikbalimizi sarsılmaz imanları eşsiz cesaretine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Osman Bilgin, şehitlik defterini imzaladı.

Bilgin, ve beraberindeki CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve kurum müdürleri şehitliğe çiçek bıraktı.

-Tekirdağ

Tören, şehitlik anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, 104. yıl önce Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

Yıldırım, Çanakkale'de tarihte adına az rastlanan kahramanlık destanıyla yok olacağına inanılan bu milletin yeniden doğduğunun görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatanı uğruna, şehadete koşanların torunları olarak, bugünde aynı azim ve kararlılıkla vatanımızı korumaya devam edeceğiz. Türk milleti olarak birlik ve dayanışma içerisinde, kararlılıkla ülkemizin istiklal ve istikbaline sahip çıkacağız. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bu mücadele zincirinin her halkasında yer alan bu toprakları bize vatan yapan beraatın mühürleri olan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

