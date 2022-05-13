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18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu sene perşembe gününe denk gelmesi ile "18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte 18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı?" sorularının cevabı...

18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu sene perşembe gününe denk gelmesi ile vatandaşlar  "18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı?" sorularının cevabı merak ederek araştırmaya başladı. Haberimizde "18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı?" sorularının cevabını verdik

18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı?

18 MAYIS YARIM GÜN RESMİ TATİLİ Mİ 2022? 18 MAYIS ÖĞLENDEN SONRA TATİL Mİ? 20 MAYIS TATİL SAYILACAK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk  geliyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar "18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı?" sorularını araştırmaya başladı.

18 Mayıs Çarşamba günü yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri tüm gün açık olacak.

19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak sayıldığından tatil olacak.

20 Mayıs Cuma günü için henüz bir açıklama yapılmadı.

18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi 2022? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 20 Mayıs tatil sayılacak mı?

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