18 Şubat 2020 Tarihli ve 31043 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9177 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9181-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9181-2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 Şubat 2019 Resmi Gazete Kararları!