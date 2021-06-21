18 yaşındaki çobanın akıl almaz ölümü! Ayaklarını yıkamak isterken canından oldu

Erzurum'da duyanları şoke eden bir ölüm yaşandı. 18 yaşındaki genç derede ayaklarını yıkamak isterken hayatını kaybetti.

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK CANINDAN ETTİ

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Onur Kaya, Aras Çayı'nda ayaklarını yıkamak istedi. Çobanlık yapan Kaya, kirlenen ayaklarını yıkamak ve serinlemek için dere kenarına gitti. Aras Çayı'nda ayaklarını yıkamaya başlayan genç çoban dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan Arama Kurtarma (JAK) ve Pasinler İtfaiye erleri genç çobana ulaşmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aras Çayı'nda itfaiye erleri ile arama tarama çalışmaları başlatıldı. Çocuğun suya düştüğü noktada arama çalışmaları yürütüldü. Bir süre sonra cansız bedenine ulaşılan Onur Kaya'nın cenazesi sudan çıkartılarak ceset torbasına konuldu. Olay yerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda, cenaze otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesine götürüldü.