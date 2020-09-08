18,7 ton mermer blok yola düştü​​​​​​​

Burdur'da seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola 18,7 ton ağırlığındaki mermer blok düştü. TIR'da maddi hasar meydana gelirken, mermer blok iş makinesiyle kaldırıldı

Antalya'daki bir fabrikaya gönderilmek üzere Kocapınar köyündeki mermer ocağından 07 AJF 842 plakalı TIR'ın dorsesine dün akşam saatlerinde 18,7 ton ağırlığında mermer blok yüklendi.

TIR, Bayram Yakut'un yönetiminde yola çıktı. Burdur- Antalya Karayolu Büğdüz kavşağına geldiğinde ise önünde giden otomobilin ani manevra yapması üzerine Yakut, frene bastı.

Dorseden kayan mermer blok yola düştü. Bir süre sürüklenen mermer blok yol ortasında dururken, dorse ve TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem alırken, mermer blok ocaktan gelen iş makinesi yardımı ile başka bir TIR'a yüklenerek, götürüldü. Kaza nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

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TIR şoförü Bayram Yakut, "Ben yolumda gidiyordum. Önümdeki taksi tam gaz gidiyordu. Bir anda önümde direksiyonu kırdı, ben de ona çarpmamak için fren yapınca mermer kayarak yola düştü" dedi.