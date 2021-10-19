Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim'de, Muhtarlar günü kutlanıyor. Görev yaptıkları köylerin ve mahallelerin sorunlarıyla ilgilenen, vatandaşa her daim hizmet sunan muhtarlar için bugün "19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı resimli, sözlü, kısa mesajlar | Muhtarlar Günü ile ilgili kutlama mesajları 19 Ekim 2021" konu başlıkları aratılıyor. Bu özel gün vesilesiyle Muhtarlar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar resimli, sözlü kutlama mesajlarına göz atıyor. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI RESİMLİ, SÖZLÜ, KISA MESAJLAR | MUHTARLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ KUTLAMA MESAJLARI 19 EKİM 2021

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü” en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Mahalli idarelerimizin temel taşı olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum.

Muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diler 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Aziz Milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü” kutluyor, mahalli idarelerimizin gözbebeği muhtarlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, halen görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın ”Muhtarlar Günü” nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu günler temenni ediyorum.

Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü” en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Aziz Milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü” kutluyor, mahalli idarelerimizin gözbebeği muhtarlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.

illetimiz için görevlerini layıkıyla ifa eden muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.

Değerli muhtarlarımıza üstün gayret vehizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü" nü en içten duygularımla kutluyorum.

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, halen görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın ”Muhtarlar Günü” nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu günler temenni ediyorum.

Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü”nü kutluyorum.

Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günün'nü tebrik ediyorum.