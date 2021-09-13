19 Eylül 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021?

ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 19 Eylül 2021 tarihinde hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz ay YKS tercihleri açıklanmış, bazı sınavların ise geç başvuru tarihleri sona ermişti. Peki Eylül 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? İşte merak edilen soruların yanıtları...

19 EYLÜL 2021 PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR? HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021?

19 Eylül 2021 Pazar günü ÖSYM'nin sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sınavı var. Bu hafta sonu Pazar gününe denk gelen sınavda adaylara başarılar dileriz.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre yakın sınavlar ve tarihleri;

25.09.2021 e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2021/12 İngilizce)

26.09.2021 EUS

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-EUS