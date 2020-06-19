19 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? Bakan Koca açıkladı

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 19 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

19 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

18 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; dün 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1382 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, vaka sayısı 184 bin 31, vefat sayısı 4 bin 882 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 022 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadesini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 594 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 456 bin 649 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 546 bin 496 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 591 bin 709 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 594 bin 854'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 263 bin 749 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 120 bin 688 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (983 bin 359), Rusya (569 bin 63), Hindistan (381 bin 485), İngiltere (300 bin 469), İspanya (292 bin 348), Peru (244 bin 388), İtalya (238 bin 159), Şili (225 bin 103), İran (197 bin 647), Almanya (190 bin 126), Türkiye (184 bin 31), Meksika (165 bin 455), Pakistan (165 bin 62), Fransa (158 bin 641), Suudi Arabistan (145 bin 991), Bangladeş (102 bin 292), Kanada (100 bin 220), Katar (84 bin 441), Güney Afrika (83 bin 890), Çin (83 bin 325), Belçika (60 bin 348), Kolombiya (60 bin 217), Belarus (56 bin 657), İsveç (56 bin 43) ve Mısır (50 bin 437)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 47 bin 869, İngiltere 42 bin 288, İtalya 34 bin 514, Fransa 29 bin 603, İspanya 27 bin 136, Meksika 19 bin 747, Hindistan 12 bin 605, Belçika 9 bin 683, İran 9 bin 272, Almanya 8 bin 946, Kanada 8 bin 300, Rusya 7 bin 841, Peru 7 bin 461, İsveç 5 bin 53, Türkiye 4 bin 882, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 841, Pakistan 3 bin 229, Kolombiya 1950, Mısır 1938,Güney Afrika 1737, Bangladeş 1343, Suudi Arabistan 1139, Belarus 331 ve Katar 86."