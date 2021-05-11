19 mayıs 2021 yasak var mı? 19 mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

19 MAYIS NEDİR? 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

2021 YILINDA 19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller arasında olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de birçok etkinlik ve kutlama tertip ediliyor. Bu sene koronavirüs salgınından dolayı etkinliklerin olup olmayacağıyla ilgili bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmazken resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Bu günde çalışanlar ise fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS 2021 YASAK VAR MI? 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

17 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek olan tam kapanma sürecinin ardından vatandaşlar, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak etmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, ''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' ifadelerine yer verirken gözler 17 Mayıs Pazartesi yapılması beklenen Kabine toplantısına çevrildi.

Bu bağlamda şu anlık 19 Mayıs 2021'de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

19 MAYIS SÖZLERİ VE MESAJLARI

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs mesajları ve sözleri | Uzun- kısa, resimli ve en güzel 19 Mayıs kutlama mesajı

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

100 yıl önce tam da bugün bir kahraman ayak bastı Samsun'a, bir kurtarıcı. O gün güneş doğdu Türk milletinin üstüne. Anladık ki milletçe yeniden doğuyoruz. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.