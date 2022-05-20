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  3. 19 Mayıs Bayramı Bisiklet Turu’nda bisikletliler dev Türk bayrağı eşliğinde pedal çevirdi

19 Mayıs Bayramı Bisiklet Turu’nda bisikletliler dev Türk bayrağı eşliğinde pedal çevirdi

Pendik Belediyesinin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu’nda bisikletliler dev Türk bayrağı eşliğinde pedal çevirdi.

19 Mayıs Bayramı Bisiklet Turu’nda bisikletliler dev Türk bayrağı eşliğinde pedal çevirdi

Pendik Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu düzenledi.

100.Yıl Parkı sahasında başlayan etkinlikte katılımcılar Bisiklet Turuna başlamadan önce eğitmenler eşliğinde açma germe hareketleri yaparak ısındı.

DEVASI TÜRK BAYRAKLI TUR

Sonrasında bisikletlerine binen katılımcılar, Pendik-Kartal sahil yolunda pedal çevirdi. Etkinlikte aynı zamanda devasa Türk Bayrağı da açıldı, bisikletliler bayrak eşliğinde turu tamamladı.

19 Mayıs Bayramı Bisiklet Turu’nda bisikletliler dev Türk bayrağı eşliğinde pedal çevirdi19 Mayıs Bayramı Bisiklet Turu’nda bisikletliler dev Türk bayrağı eşliğinde pedal çevirdi19 Mayıs Bayramı Bisiklet Turu’nda bisikletliler dev Türk bayrağı eşliğinde pedal çevirdi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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