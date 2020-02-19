19 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
Özellikle spor severler tarafından Bein sports 1 yayın akışı oldukça merak ediliyor. Biz de sizin için 19 Şubat 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışı listesine haberimizde yer verdik. Peki Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı en çok araştırılan konular arasında. Peki Bein sports 1 kanalında bugün neler var? İşte 19 Şubat 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışı
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 Maç Sonu
01:15 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Maç Saati
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:30 Maç Sonu
04:45 Süper Lig Maç Sonu
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:30 Haftanın Öyküleri
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Futbolun Şehirleri
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
16:30 Maç Sonu
17:00 Futbolun Şehirleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 beIN Manşet
22:00 Maç Önü
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
22:00 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Tottenham - Liepzig
23:00 B. Dortmund - PSG
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