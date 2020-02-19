19 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı en çok araştırılan konular arasında. Peki Bein sports 1 kanalında bugün neler var? İşte 19 Şubat 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışı

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Maç Saati

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:30 Haftanın Öyküleri

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Futbolun Şehirleri

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:30 Maç Sonu

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 Maç Önü

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

22:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Tottenham - Liepzig

23:00 B. Dortmund - PSG