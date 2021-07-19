19 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 16:00'de Baş Belası yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

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ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanıyor. 16:00'da Baş Belası ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 12 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı... 19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Maraşlı 16:20 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kalp Yarası