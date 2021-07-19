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19 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Yerli sinema Doktor Civanım FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Şef Akademi Doğada programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise Kartal Tibet'in yönettiği Doktor Civanım filmi ekranlara geliyor. İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

19 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Yerli sinema Doktor Civanım FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 19 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam Kartal Tibet'in yönettiği, başrollerinde Ayşen Gruda ve Bahar Öztan'ın olan yerli sinema Doktor Civanım izleyici karşısına çıkıyor...

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

 

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Yasak Elma

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yerli sinema: Doktor Civanım

22:00 Hababam Sınıfı Merhaba

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