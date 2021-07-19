19 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Dedemin Fişi sinema filmi Star TV'de Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizileri ile başlayan kanal hemen ardından Yüksek Sosyete dizisini ekrana veriyor. Akşam ise sevilen yabancı sinema Canavar Kamyonlar izleyici karşısına çıkıyor. İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı..

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Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 19 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken, hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri ekranlarda oluyor. 13:30'da Aramızda Kalsın, 16:45'te eskilerin aşkına özendirecek film Ah Nerede Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. 19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:15 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:15 Aramızda Kalsın 16:20 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Dedemin Fişi 22:15 Yerli Dizi-Sinema