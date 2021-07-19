19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:05 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:45'te Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen Mahrem dizisiTRT 1 ekranlarında oluyor.

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:05 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem (Altyazılı)

23:05 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"