19 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |Master Chef yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 13:00'da yeni program Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. 17:15'te ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef

13:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef

18:45 Recep İvedik 6

21:00 Recep İvedik 5